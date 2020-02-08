الصحة النيابية تدعو لتحرك فوري للحد من الإصابات السرطانية

2020/02/08 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، اليوم السبت، الحكومة التحرك الفوري لايجاد حلول سريعة للحد من ازدياد حالات السرطان في البلاد، فيما انتقدت إجراءات الطمر الاشعاعي.وقالت الحسناوي، إن “هناك ارتفاعا كبيرا في إصابة العراقيين بأمراض السرطان دون إيجاد الحلول المناسبة”، مبينة أن “إحدى أسباب الإصابة بالسرطان هو الطمر غير […]

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