عبوة صوتية تستهدف مواطن في سوق الشيوخ جنوبي الناصرية

2020/02/08 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، باستهداف مواطن في قضاء سوق الشيخ جنوبي الناصرية بعبوة صوتية.وقال المصدر في حديث مع مراسلنا اليوم السبت، ان “عبوة محلية الصنع، استهدفت منزل احد المواطنين في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، مبينا أنه “لم تسجل أي اصابات خلال إنفجار العبوة التي حصلت اليوم السبت”.

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