روسيا : اتفاقات خفض التصعيد في إدلب لا تشمل التنظيمات الإرهابية

2020/02/08 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن أي اتفاقات أو تفاهمات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب لا تشمل التنظيمات الإرهابية مشدداً على أن عمليات مكافحة الإرهاب التي يتم تنفيذها في المحافظة “قانونية تماماً”.وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد يوم امس في مكسيكو سيتي نشر نصه […]

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