الكهرباء تكشف حجم الاستيراد من الغاز والطاقة من ايران .. وما تأثير القرار الامريكي على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية بالعراق ؟!

2020/02/08 | 11:32 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

تحدثت وزارة الكهرباء ،عن مدى تأثير انقطاع استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من ايران .وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي:" ان العقوبات الاميركية التي فرضت على ايران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية الى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق".واشار الى :" ان وزارةالكهرباءا...

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