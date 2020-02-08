شباب العراق يعسكر في السعودية استعداداً لكأس العرب

2020/02/08 | 11:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يدخل منتخب العراق الشبابي لكرة القدم معسكرا تدريبيا في الدمام يمتد من ٨ الى ١٥ من شباط الجاري، ويواجه المنتخب السعودي للشباب في مباراتين وديتين يومي ١٠ و ١٣ منه على ملعب محمد بن فهد في الدمام تحضيراً لبطولة كاس العرب التي ستقام في السابع عشر من الشهر الجاري في السعودية.

وقال مدرب المنتخب قحطان جثير في تصريح ورد لشفق نيوز ان وفد منتخب الشباب يتوجه ظهر اليوم السبت إلى السعودية للدخول في معسكر تدريبي يمتد لاسبوع نخوض من خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي للوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل الدخول في مصاف بطولة كأس العرب المقامة في السعودية.

وبين أن "منتخبنا الشبابي خاض مباريات ودية عديدة مع اندية الدوري الممتاز في الأسابيع الماضية"، متمنياً تحقيق لاعبيه "نتائج ايجابية مفرحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا".

وأضاف ان "لاعبينا يتمتعون بمؤهلات جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كاس العرب"، مشيرا الى ان "المباريات الودية القادمة مع المنتخب السعودية سوف تكون الاخيرة من اجل الوقوف على مستويات لاعبينا وجاهزيتهم قبيل المشاركة في بطولة كاس العرب للشباب".

وضم الوفد عبد الجليل صالح مديراً اداريا، وقحطان جثير مدربا، ويساعده كل من خالد محمد صبار ومويد جودي واحمد جمعة، وحسين جبار مدربا لحراس المرمى، وارشد الساعدي منسقاً اعلاميا، وبدران عبد الرزاق طبيبا للفريق، وخضير عباس ورياض حسين معالجين، وحميد محسن وعلي بدر وعمار زهير اداريي الفريق، واللاعبين كل من احمد شاكر ومحمد حسن وحسن حبيب ونهاد محمد وعبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وعباس علي مسلم وحسين عبدالله لاوندي وعبدالله محمد وامير غانم وحسين خلف وعلي شوقي وحسين حيدر ومصطفى سعدون وعبدالله خلف وعلي جاسم ومحمد منعم.

يذكر ان القرعة أوقعت منتخب العراق ضمن المجموعة الاولى لبطولة كأس العرب للشباب إلى جانب تونس والكويت وموريتانيا.

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