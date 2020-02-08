حسن سالم لـ”العهد نيوز”: الحكومة مقصرة بحق عوائل شهداء الحشد الشعبي

2020/02/08 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، ان قانون الشهداء لم يفعل لغاية الان لإنصاف شريحة شهداء الحشد الشعبي، مبينا أن هناك تقصير واضح تجاه هذه الشريحة التي ضحت من أجل العراق.وقال سالم، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الخميس إن “قانون شهداء الحشد الشعبي لم يفعل لإنصاف آلاف الشهداء […]

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