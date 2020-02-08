الدفاع التركية تعلن مقتل جندي وإصابة 4 في سوريا

2020/02/08 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "الأناضول"، إن "5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام".

وأضافت الوزارة إن "أحد الجنود المصابين استشهد رغم كافة المحاولات الطبية لانقاذه".

وفي 9 تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب "الإرهابيين" من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.

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