الرئاسة الإيرانية: لم نغلق باب التفاوض مع أمريكا

2020/02/08 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، اليوم السبت، إن بلاده لم تغلق باب المفاوضات مع الولايات المتحدة ومستعدة لحل المشاكل العالقة عبر الحوار.

وقال واعظي "إلى جانب مقاومتنا للأعداء وتحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية الهائلة، فإن باب المفاوضات بالنسبة لنا لم يغلق بعد ونحن مستعدون لحل المشاكل العالقة عبر الحوار وواثقون من قدرتنا على اجتياز كل هذه الصعاب"، بحسب وكالة أنباء "جوان" الإيرانية.

وأضاف بشأن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة "لأننا لا نثق بهذا الشخص (دونالد ترامب)، علينا أن نتخلص من العقوبات أولاً ويمكن أن نتفاوض في إطار مجموعة 5+1".

وكان واعظي قد قال أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تطلب من بلاده الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، مضيفا أن إيران ترفض ذلك.

وفي التاسع من كانون الثاني الماضي، وعقب أيام قليلة على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في العاصمة بغداد، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للدخول في مفاوضات جادة مع إيران دون شروط مسبقة.

وأكدت الولايات المتحدة رغبتها في التفاوض مع طهران قائلة "إننا لا نزال ملتزمين بحل دبلوماسي"، مضيفة "إننا على استعداد للمشاركة دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران، بهدف منع المزيد من تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو التصعيد من قبل النظام الإيراني".

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