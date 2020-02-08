2020/02/08 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات الطقس: تحذيرات من نشاط للرياح ووصول موجة برد شديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 11:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات الطقس: تحذيرات من نشاط للرياح ووصول موجة برد شديدة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات الطقس: تحذيرات من نشاط للرياح ووصول موجة برد شديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).