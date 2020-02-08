العربي الجديد : الصدر يدرس سحب الثقة لعلاوي بعد إعلان دعمه المتظاهرين

2020/02/08 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدرس سحب دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بسبب لقاءه بعدد من المتظاهرين.

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