باميلا غانم - -كي تمتلك المرأة جسدها بالمعرفة أولاً-... عن أهمية التربية الجنسية في حياتنا

2020/02/08 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باميلا_غانم كنت في السابعة عشر من عمري عندما أخبرتني صديقتي أن للمرأة فتحتين، الأولى للتبوّل والثانية هي ما يُعرف بالمهبل.أما ماغي صديقتي، التي ولدت وعاشت في أميركا، فكانت تعلم عن جسدها وأعضائها التناسلية، فقد درست التربية الجنسية في المدرسة عندما كانت في الثالثة عشر من عمرها، وتُعتبر هذه الحصة أساسية في مناهج التعليم في أوروبا وأمريكا وأستراليا.تعرّفت ماغي أيضاً على جسد الرجل وعضوه، وكيفية عم......

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