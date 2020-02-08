2020/02/08 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 1/2/2020-7/2/2020اعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانحسم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجدل الدائر في اوساط الليكود والحكومة وفي اوساط المستوطنين بشأن مشاريع الضم التي بلورتها الادارة الاميركية في خطتها للتسوية السياسية وأطلقت عليها في البداية " صفقة القرن " وحولتها لاحقا لرؤية الرئيس ترامب ، حيث أعل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مديحه الأعرج - كوشنير يحسم الجدل حول موعد ضم المستوطنات وفرض - السيادة - الاسرائيلية عليها) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مديحه الأعرج - كوشنير يحسم الجدل حول موعد ضم المستوطنات وفرض - السيادة - الاسرائيلية عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).