الصادقون لـ”العهد نيوز”: استمرار جمع ملفات الجرائم الأمريكية التي ارتكبت بحق العراقيين

2020/02/08 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد عضو كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، الاستمرار بجمع كافة الملفات المتعلقة بالجرائم الأمريكية التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي، مبينا أن الاحتلال العسكري الأمريكي ارتكب ابشع الجرائم منذ عام ٢٠٠٣ وحتى هذه اللحظة وقال الكناني، في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم السبت إن “الجرائم التي اقترفتها الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق لا […]

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