احدهما دخول “اف35″ للخدمة.. خبير عسكري يتحدث لـ”العهد نيوز” عن امرين بالقصف “الصهيوني” الاخير على سوريا

2020/02/08 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الخبير العسكري احمد الشريفي، ان الضربات التي نفذها الكيان الصهيوني الاخيرة على الاراضي السورية عكس امرين مهمين.وقال الشريفي في حديثه لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، ان “الامر الاول هو دخول طائرة “اف35″ للخدمة والتي هي بحسب المعلومات مخصصة للضرب في العمق”.واضاف ان “الامر الثاني فهو يتمركز حول الضربات الاخيرة التي حصلت بالاراضي السورية […]

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