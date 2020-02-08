2020/02/08 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان وزارة الدفاع حول الاحداث التي تشهدها العراق المستقلة / اصدرت وزارة الدفاع العراقية، السبت، بيانا حول الاحداث التي يشهدها البلاد، فيما دعت كافة منتسبيها بضرورة اخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بألامن والاستقرار.وقالت الوزارة في بيان ان اطلعت عليه المستقلة “بلدنا العزيز يمر خلال هذه الايام بظروف استثنائية دقيقة وحساسة […]

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