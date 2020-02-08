2020/02/08 | 11:48 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مفوضية حقوق الانسان للمربد: احصائية أحداث النجف الاخيرة سجلت 7 شهداء و120 جريح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 11:48.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان للمربد: احصائية أحداث النجف الاخيرة سجلت 7 شهداء و120 جريح) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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