2020/02/08 | 11:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الانسان للمربد: احصائية أحداث النجف الاخيرة سجلت 7 شهداء و120 جريح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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