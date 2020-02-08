ايران تمتلك القدرة على تعطيل عمل القواعد الأميركية بالمنطقة

2020/02/08 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي (CSIS) ، من أن إيران طورت قدراتها الصاروخية لتصبح "أكثر دقة"، وأشار إلى أنها ربما تمتلك ا...

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