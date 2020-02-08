الدفاع العراقية تصدر بيانا حول الاحداث الاخيرة

2020/02/08 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها اصدرته اليوم كافة منتسبيها بضرورة اخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بالأمن والاستقرار....

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