2020/02/08 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- كربلاء

اعادة القوات الامنية، اليوم السبت (08 شباط 2020)، فتح جميع الطرق المؤدية إلى فلكة التربية، م...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. فتح جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التظاهر وسط كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. فتح جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التظاهر وسط كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).