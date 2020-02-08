شباب العراق يواجه السعودية ودياً قبل مشواره ببطولة العرب.. هذه مواعيدها

2020/02/08 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

يدخل منتخب شباب العراق بكرة القدم معسكرا تدريبيا في الدمام يمتد من ٨-٢ الى ١٥ -٢ ، ويواجه المنتخب السعودي للشباب في مباراتين وديتين يوم 10 و 13 شباط الجاري على ملعب الامير محمد بن فهد في الدمام تحضيراً لبطولة كاس العرب التي ستقام في السابع عشر من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وقال مدرب منتخب شباب العراق قحطان جثير في بيان المنسق الاعلامي للفريق ووصل لـ (بغداد اليوم) إن "وفد منتخب الشباب يتوجه ظهر اليوم السبت إلى السعودية للدخول في معسكر تدريبي يمتد على مدار سبعة ايام يخوض من خلالها مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي للوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل الدخول في مصاف بطولة كاس العرب المقامة في السعودية."

واضاف أن "منتخبنا الشبابي خاض مباريات ودية عديدة مع اندية الدوري الممتاز في الأسابيع الماضية"، مؤكداً أن "لاعبينا يتمتعون بمؤهلات جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كاس العرب".

واوضح جثير أن "المباريات الودية القادمة مع المنتخب السعودي سوف تكون الاخيرة من اجل الوقوف على مستويات لاعبينا وجاهزيتهم قبيل المشاركة في بطولة كاس العرب للشباب".

ويلعب المنتخب العراقي اولى مبارياته في بطولة العرب امام نظيره التونسي في 17 شباط الجاري ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى، فيما يلعب الثانية في 20 من نفس الشهر مع المنتخب الكويتي، ويختتم منافسات المجموعة بلقاء المنتخب الموريتاني في 32 شباط الجاري.

وضم الوفد عبد الجليل صالح مديراً اداريا، وقحطان جثير مدربا، يساعده كل من خالد محمد صبار ومؤيد جودي واحمد جمعة، و حسين جبار مدربا لحراس المرمى، وارشد الساعدي منسقاً اعلاميا، والدكتور بدران عبد الرزاق طبيبا للفريق، وخضير عباس ورياض حسين معالجين، وحميد محسن وعلي بدر وعمار زهير اداريي الفريق، ولحراسة المرمى احمد شاكر ومحمد حسن وحسن حبيب، واللاعبون نهاد محمد وعبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وعباس علي مسلم وحسين عبدالله لاوندي وعبدالله محمد وامير غانم وحسين خلف وعلي شوقي وحسين حيدر ومصطفى سعدون وعبدالله خلف وعلي جاسم ومحمد منعم.

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