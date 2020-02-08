بقرار من الموارد المائية.. ديالى تخفض اطلاقات ثاني أكبر سدودها

2020/02/08 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، السبت، (8 شباط 2020)، عن خفض الاطلاقات المائية في ثاني أكبر سدود المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطلاقات المائية لسد العظيم تم خفضها من 75م/ ثا الى 30 م/ثا وفق قرار رسمي من وزارة الموارد المائية المعنية بالأشراف على السدود".

واضاف العبيدي، ان "خفض الاطلاقات المائية جاء للحفاظ عل خزين سدة العظيم وتأمينه للموسم الزراعي في الصيف القادم"، لافتا الى ان "الاطلاقات جرى خفضها ورفعها عدة مرات خلال الاشهر الماضية وفق مقتضيات المصلحة العامة".

فيما اشار مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري الى ان "خزين بحيرة سدة العظيم تبلغ حاليا أكثر من 800مليون م مكعب وهو خزين جيد سيؤمن احتياجات المنطقة من مياه الشرب والسقي لعام 2020 ".



مضيفاً ان "تقليل الاطلاقات او رفعها يجري بدقة من قبل لجنة عليا وفق الحاجة الفعلية مع مراعاة المواسم الزراعية ومدى حاجتها لزيادة الاطلاقات او خفضها".

ويعد سد العظيم ثاني أكبر سدود ديالى وهو قادر على تخزين أكثر من مليار و400 مليون م مكعب من المياه

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم – بغداد

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وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت

بغداد اليوم- بغداد

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