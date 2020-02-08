العراق يخفّض الاعتماد على

2020/02/08 | 11:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق بدأ العمل بالخطة الوقودية

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