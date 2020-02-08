مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير في سوريا

2020/02/08 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين، جراء حادث سير في منطقة عملية "نبع السلام"، بشمال شرقي سوريا.

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