طقس العراق.. سقوط أمطار بغزارة مع ثلوج في فترات متقطعة بهذه المناطق من البلد

2020/02/08 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المتنبئ الجوي، صادق العطية، اليوم السبت، عن حالة الطقس لهذا اليوم ولغاية الاثنين المقبل.وقال العطية في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “حالة السماء والسحب صباح السبت 8 فبراير، ستكون ما بين غائمة الى غائمة بشكل جزئي في شمال وغرب ووسط البلاد، وصحو مع ظهور سحبا متفرقة في الجنوب والفرات الاوسط”.[…]

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