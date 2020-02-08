البرلمان: إدراج النخلة والزيارة الأربعينية على لائحة التراث انجاز مهم على المستوى الثقافي والتاريخي

2020/02/08 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الثاني لمجلس النواب، بشير الحداد، على ان ادارج (النخلة) و (الزيارة الأربعينية) للإمام الحسين عليه السلام ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي دليل على ان العراق زاخر بالحضارات والتراث الاصيل.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحداد تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، ان “الاخير قدم التهاني والتبريكات للشعب العراقي بمناسبة إصدار المنظمة الدولية للتربية […]

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