صور.. فلاحون بصريون يحتجون على استيراد الطماطم رغم قرار المنع

2020/02/08 | 11:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نظم العشرات من الفلاحين في محافظة البصرة، يوم السبت، وقفة احتجاجية، ضد استيراد محصول الطماطم، رغم قرار وزارة الزراعة منع استيراده.

واحتج الفلاحون أمام علوة الطماطم في قضاء الزبير غربي البصرة، لمنع عملية عمليات دخول المحصول المستورد، عبر المنافذ الحدودية.

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق عن منع استيراد (16) محصولا زراعيا و(3) منتجات حيوانية لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة ومنع خروجها الى خارج البلد، والحيلولة دون اغراق السوق بالمنتجات المستوردة.

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