صندوق اسكان عوائل شهداء الحشد يشيد دارا سكنية لعائلة أحد جرحى الحشد في بابل

2020/02/08 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيد صندوق اسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي دارا سكنية لعائلة احد جرحى الحشد الشعبي في بابل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “صندوق اسكان الحشد الشعبي و بالاشتراك مع لجنة كفيل زينب في محافظة بابل سلم اليوم ( 8 شباط 2020) دارا سكنية لأحد جرحى الحشد الشعبي من أصحاب الحالات الحرجة الذي

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