2020/02/08 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان: قتل متظاهري العراق “جريمة” المستقلة / أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الخميس، أن قتل المتظاهرين واستخدام القوة لترهيبهم وتفريقهم، جريمة فاضحة، مشدداً على أن مطالب المواطنين لا يمكن قمعها ولا معالجتها باستخدام القوة، بحسب تعبيره وأعلن بارزاني، في بيان، إدانته لاستمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، لأن التظاهرات السلمية المدنية، حق دستوري […]

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