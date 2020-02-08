2020/02/08 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب يكشف في حال انتهاء مدة تشكيل الوزارة الثانية في الدورة الانتخابية ذاتها لا يمكن إعادة تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب يوضح ما سيحدث في حال عدم تشكيل الحكومة خلال 30 يوما) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرب يوضح ما سيحدث في حال عدم تشكيل الحكومة خلال 30 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).