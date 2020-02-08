2020/02/08 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة إصدار المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) شهادتي تسجيل (النخلة) في العراق و (الزيارة الأربعينية) للإمام الحسين عليه السلام ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي، قدم سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي بجميع مكوناته وأطيافه، وأعرب الحداد عن اعتزازه الكبير معتبراً ذلك الإنجاز مهم جداً على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد: إدراج النخلة والزيارة الأربعينية على لائحة التراث العالمية مفخرة لكل العراقيين ودليل على أن بلادنا زاخرة بالحضارة والتراث الأصيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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