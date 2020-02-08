2020/02/08 | 12:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استخفاف واهمال وتهاون وتجاهل لــ فيروس " كورونا " الشهير في العراق .. وتحذير نيابي عن وصوله الى العراق ..!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استخفاف واهمال وتهاون وتجاهل لــ فيروس " كورونا " الشهير في العراق .. وتحذير نيابي عن وصوله الى العراق ..!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).