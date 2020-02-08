عاجل .. ترامب يقيل شخصيتين مهمتين في حكومته

2020/02/08 | 12:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقال ‏الرئيس الامريكي ترمب السفير الاميركي في الاتحاد الأوربي (غوردن سوندلاند) الذي شهد ضده في محكمة عزله.كما اقال ضابط مهم من البيت الابيض (اليكساندر ڤيندمان)، لانه شهد ضده في قضية عزله.

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