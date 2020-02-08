نائب بالفتح يحذر من مخطط مخابراتي دولي لاشعال “فتنة جديدة” في العراق

2020/02/08 | 12:05 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

حذر النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي امرلي، السبت، من وجود مخطط مخابراتي دولي لاشعال فتنة جديدة قد تقو...

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