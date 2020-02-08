حالات الشفاء من فيروس كورونا في الصين تصل إلى 2050 حالة

2020/02/08 | 12:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 2050 حالة بعد تسجيل 510 حالة شفاء جديدة في البلاد.

وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، ان "510 مريضا تعافى من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 2050 حالة، في مدينة هوبي وسط الصين".

وأضافت إنه "298 مريضاً تعافى من بين 510 كانوا في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس"، مشيرة الى ان"2050 شخصا بالمجمل خرجوا من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا، حتى نهاية يوم أمس الجمعة".

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في شتى أنحاء البلاد حتى أمس الجمعة.

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