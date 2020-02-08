كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 24 شخصا

2020/02/08 | 12:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 24 حالة.

وقالت الصحة العامة الكورية الجنوبية، ان حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين ارتفعت بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق إلى 24 حالة، فيما يخضع 264 شخصا مشتبه في إصابتهم بالفيروس لاختبارات الفيروس حاليا، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

وأشارت إلى أن المصاب الـ24 هو رجل كوري جنوبي في العشرينات من العمر، وكان ضمن المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من مدينة ووهان الصينية إلى كوريا الجنوبية عبر طائرة مستأجرة في يوم 31 من كانون الثاني الماضي.

وكان المصاب يقيم في مركز تطوير القوى البشرية للشرطة، المرفق المخصص لايواء الكوريين من ووهان في "أسان" في إقليم "تشونغ تشيونغ" الشمالي، وقد جاءت اختبارات الفيروس له سلبية في أعقاب وصوله إلى البلاد.

وظهرت عليه أعراض المرض مثل التهاب الحلق، وخضع مرة أخرى لاختبارات الفيروس وجاءت نتائجها إيجابية، ويتلقى علاجات طبية في المركز الطبي الوطني في سيئول.

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