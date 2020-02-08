2020/02/08 | 12:09 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموانئ العراقية: لا "كورونا" في ميناء ام قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 12:09.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ العراقية: لا "كورونا" في ميناء ام قصر) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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