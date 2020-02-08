مصدر يكشف اعتقال اربعة اتراك في السليمانية

2020/02/08 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال اربعة اتراك بتهمة السرقة في السليمانية

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