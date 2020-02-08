متنبئ جوي: موجة شديدة البرودة بدءاً من الغد وانخفاض حاد بدرجات الحرارة

2020/02/08 | 12:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف المتنبئ الجوي، صادق العطية، السبت، عن حالة الطقس لهذا اليوم ولغاية الاثنين المقبل.

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