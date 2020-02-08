طرق بسيطة لتخفيض ضغط الدم من دون أدوية

2020/02/08 | 12:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يعاني الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم، ما يجبرهم على تناول الأدوية يوميا للحفاظ على مستواه في الحدود الطبيعية قدر الإمكان.

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