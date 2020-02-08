قائد الثورة : النظام الاسلامي حول التهديدات الى فرص

2020/02/08 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله اليوم السبت قادة ومنتسبين في القوة الجوية الايرانية ان النظام الاسلامي حول التهديدات الى فرص .واشار قائد الثورة الاسلامية الى ان ايران كانت تواجه الحظر وقد اشتدّ هذا الحظر اليوم ، واصفا هذا الحظر بأنه جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة موضحا انّ الأمر لا […]

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