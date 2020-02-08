اعتقال اردني ارتدى علم الكيان الصهيوني في احد المتاجر في اربد

2020/02/08 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الأردنية، شخصا ارتدى علم الكيان الصهيوني ودخل إلى مركز تجاري في محافظة إربد.وقال موقع “خبرني” المحلي إن العاملين في قسم أمن وقائي إربد طردوا شخصا ارتدى العلم الإسرائيلي ومنعوه من الدخول إلى المركز التجاري.وأوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه لاحقا.

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