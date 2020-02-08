سائرون: علاوي رفض الضغوطات وسيقدم كابينته الوزارية من المستقلين

2020/02/08 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يلتقي بشكل يومي أربعة إلى خمسة وفود من المتظاهرين.

وقال العقابي في تصريح، إن رئيس الوزراء المكلف رفض الضغوط السياسية وسيقدم كابينته من المستقلين، مبينا أن الكتل السنية والكردية تطالب باستحقاقاتها الدستورية من الوزارات، لكن علاوي يريد اختيار حكومته بنفسه.

وأضاف، أن رئيس الوزراء المكلف جل همه ان يستقر الوضع للمضي بانتخابات مبكرة.

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