الأمم المتحدة: هناك نحو27 الف إرهابي أجنبي بالعراق وسوريا

2020/02/08 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح مسؤول أمني بالأمم المتحدة، وجود نحو سبعة وعشرين ألف إرهابي أجنبي في العراق وسوريا.

وشدد رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف في تصريح، على ضرورة التحلي باليقظة والاتحاد لمواجهة مخاطر الإرهاب، الذي يواصل محاولاته للرجوع واستعادة قدراته على القيام بعمليات دولية، مبينا ان خلايا داعش الاقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ في أماكن النزاعات، مستغلة المشاكل المحلية.

وأشار فورنكوف الى استمرار وجود خطر كبير على المديين القريب والمتوسط، بسبب انتقال عدد كبير من الإرهابيين الأجانب الى العراق وسوريا، لافتا الى ان عددهم يتراوح بين عشرين الى سبعة وعشرين الف إرهابي.

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