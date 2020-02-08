استخفاف واهمال وتجاهل لــ فيروس

2020/02/08 | 12:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اساليب بدائية و بسيطة ..

العراق يكتفي فقط برش الماء على الشحنات والباخرات التي تاتي من والى ميناء ام قصر في البصرة ، فضلا عن انه ما زال يوافق على دخول الباخرات والشحنات التي ترسو فيه والتي تكون قادمة من الصين ، خاصة وان الصين تشهد حاليا ازمة كبيرة جدا وهي انتشار مرض ووباء خطير جدا...

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