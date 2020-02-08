ثروات معطّلة.. شلل في أكبر حقول غاز العراق

2020/02/08 | 12:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



على الرغم من تحرير جميع مدن الأنبار، غربي العراق، كبرى المحافظات في البلاد، من سيطرة تنظيم "داعش"،...

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