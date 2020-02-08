شرطة ذي قار تستنكر

2020/02/08 | 12:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادانت شرطة ذي قار، يوم السبت، الاعتداء على رجل شرطة المرور من عناصر خارجة عن القانون اثناء تأديته لواجبه، معتبرة ان "أي اعتداء على رجل الشرطة يعتبر اعتداء على هيبة الدولة وانتهاك للقانون والنظام العام".

ووجّه قائد شرطة ذي قار ناصر لطيف الاسدي، بتشكيل لجنة عليا من كبار الضباط الحقوقين في مديرية الشرطة للتحقيق بملابسات حادث الاعتداء على رجل شرطة المرور، حيث التقى قائد شرطة ذي قار صباح اليوم السبت بمنتسب المرور ووعد بالقصاص "العادل" من المعتدين.

كما وجّه بتسجيل دعوى أصولية اضافة لما سيتم من إجراءات قانونية لملاحقتهم، مؤكداً ان "جميع منتسبي شرطة ذي قار وتوابعها هم أبناؤنا وحماية حقوقهم واجب علينا ونحن نعتبر الجميع اخوة وأبناء لنا".

وأعرب الاسدي عن شكره وتقديره الى "أهالي ذي قار الشرفاء الذين تدخلوا بفض الاعتداء عن رجل الشرطة"، داعياً "جميع مواطنينا الكرام التقدم بالإبلاغ عن أي معلومة تقودنا للجناة وذلك من خلال موقعنا او التواصل مع أي مركز أمني لملاحقتهم وتسليمهم للقضاء، ذلك ان رجل الشرطة يعمل لخدمة وحماية الأهالي والممتلكات وان هذه الأفعال مستهجنة ومرفوضة لأي اعتداء على مواطن او منتسب يعمل لخدمه بلده".

يذكر ان مقطعا فيديويا انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء مجموعة في محافظة ذي قار، تحمل آلات الجارحة وعصي وهراوات انهالوا على رجل شرطة بالضرب.

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