بالصور.. فلاحو البصرة يحتجون على استيراد الطماطم رغم قرار المنع

2020/02/08 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نظم العشرات من الفلاحين في محافظة البصرة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، ضد استيراد محصول الطماطم، رغم قرار منع استيراده.

وذكر مراسل "الغد برس" ان الفلاحين نظموا وقفة احتجاجية أمام علوة الطماطم في قضاء الزبير غربي البصرة، لمنع دخول المحصول المستورد، عبر المنافذ الحدودية.

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق عن منع استيراد 24 محصولا زراعيا ومنتجا حيوانيا لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة ومنع خروجها الى خارج البلد، والحيلولة دون اغراق السوق بالمنتجات المستوردة.

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