2020/02/08 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عزمها ارسال مليوني قناع طبي إلى الصين، في وسيلة للحد من انتشار وباء الفيروس التاجي (كورونا الجديد).

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف "لقد أعددنا مليوني قناع للشحن إلى الصين كجزء من المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يغطي المصنعون المحليون بالكامل الحاجة إلى أقنعة طبية داخل روسيا وهم، ينتجون 900 ألف قطعة في اليوم.

وأضاف: "يمكننا رفع هذا الرقم إلى مليون.



أعتقد أن هذا سيوفر جميع احتياجات اليوم لكل من الصيدليات والمستشفيات ".

وأعلنت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم السبت، إلى 722، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا ترسل 2 مليون قناع طبي إلى الصين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا ترسل 2 مليون قناع طبي إلى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).