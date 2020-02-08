تركيا: سنرد بقسوة على أي هجوم يستهدف قواتنا في إدلب السورية

2020/02/08 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إنها سترد "بشكل قاس" على أي هجوم جديد يستهدف نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب السورية.

واشارات الوزارة في بيان، إلى أن النقاط هناك تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها.

وذكرت وكالة "الاناضول" في وقت مبكر اليوم، أن الجيش التركي عززّ نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة.

وأشارت إلى أن الناقلات القادمة على متن شاحنات من ولايات عدة، وصلت قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأوضحت أنه تم إنزال الناقلات من الشاحنات، وتوجهت نحو نقاط المراقبة في إدلب وسط إجراءات أمنية مشددة.

جدير بالذكر أن الجيش التركي يمتلك 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

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