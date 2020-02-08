نائب عن البصرة يحذر من انتشار فيروس كورونا

2020/02/08 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب جمال المحمداوي، من كارثة قد تحصل بسبب فيروس كورونا في ميناء ام قصر بالبصرة , وأوضح في تصريح، أن دخول السفن والبواخر القادمة من الصين بكوادر صينية أو فلبينية إلى ميناء ام قصر، من دون أية فحوصات لاحتمال إصابتهم بفايروس كورونا قد يسبب انتشار هذا الفيروس في عموم العراق، داعيا وزارة الصحة إلى الإسراع في توجيه لجان طبية إلى الميناء لإجراء الفحوصات والتأكد من سلامة الكوادر الصينية أو غيرها القادمة من الصين لتجنب دخول هذا الفيروس إلى الميناء.

وشدد على ضرورة إيجاد فرق صحية في عموم المنافذ البحرية العراقية لدرء أية مخاطر من دخول الفيروس سواء عبر البضائع أو المسافرين أو غيرهم القادمين من المناطق التي ينشر فيها هذا الوباء الخطير.

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